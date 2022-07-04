聖誕下午茶︰Benefit X JAJA　品嘗粉紅鹹甜美點獲贈美妝禮品

美眉品牌Benefit Cosmetics聯乘素食餐廳JAJA於12月推出限定版「Benefit X JAJA Merry PINKmas夢幻粉紅節日下午茶套餐」，以夢幻的粉紅聖誕為主題，製作出一系列鹹甜素食美點，包括以聖誕主題包裝的鹹點，如壽司卷、迷你可愛的蔬菜蛋餅、以牛油果和番茄製成的餡餅；甜點則有造型可愛的粉紅棒棒糖、薑餅小屋子以及紅莓製成的意式奶凍。JAJA更特意為下午茶調製出限定版「Pink Purse粉紅美妝包」無酒精雞尾酒。凡惠顧下午茶均可獲贈Benefit節日眉唇迷你美妝小禮品。數量有限，送完即止。

Benefit Cosmetics X JAJA 「Merry PINKmas夢幻粉紅節日下午茶套餐」

供應期：即日至12月31日

供應時間：周一至四3:00pm-5:30pm、周五至日2:30pm-4:00pm／4:30pm-6:00pm

價錢：兩位$388（另設加一服務費）

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓JAJA

電話：2877 3999

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm