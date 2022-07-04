聖誕好去處2022︰「Broadway x Make A Wish With Miffy光影探索」@銅鑼灣Fashion Walk　Miffy吊飾2米高聖誕樹+50米長北歐聖誕走廊

百老滙「Broadway X Make A Wish With Miffy光影探索活動」即日起至2023年1月2日進駐銅鑼灣Fashion Walk，把北歐聖誕走廊、幻彩星空搬到銅鑼灣鬧市，還有荷蘭小白兔Miffy任你打卡。全長50米的聖誕走廊共有4道參照北歐小鎮常用的木製拱門，整條走廊佈滿各款Miffy頭像的聖誕掛飾，旁邊更有掛上Miffy精美吊飾的2米高聖誕樹。

走進商場地下中庭，場內的奇妙水晶球展示百老滙與Miffy聯乘的「Miffy Make A Wish光影探險系列」禮品及小家電。大家亦可與Miffy一起遊歷奇妙星空，於極光之下捕捉流星及製作夢幻光影卡片。即場下載以閃爍星空為設計靈感的拍攝濾鏡，拍照留念並上傳到社交媒體，再完成簡單小任務後，即可獲得限量Miffy精美吊飾。

「Broadway X Make A Wish With Miffy光影探索活動」@Fashion Walk

日期：即日至2023年1月2日

開於時間：11:00am-11:00pm

地點：銅鑼灣Fashion Walk地下中庭及百德新街

詳情︰bit.ly/3EzDozC

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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