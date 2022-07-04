聖誕下午茶︰Vivienne Westwood Café「西太后雪國小鎮下午茶」　一系列聖誕特色甜點最啱打卡

Vivienne Westwood Café「西太后雪國小鎮下午茶」（外賣）（圖片由相關機構提供）

Vivienne Westwood Café「西太后雪國小鎮下午茶」（圖片由相關機構提供）

Vivienne Westwood Café即日起推出節日限定「西太后雪國小鎮下午茶」，帶來一系列聖誕特色甜點，包括迷你意大利芝士蛋糕、手工馬卡龍、法式伯爵茶朱古力費南雪撻、黃金香梨卷、聖誕花榛子朱古力以及手工英式鬆餅；鹹點則有蟹肉蘆筍撻、青橄欖大蝦串、牛油果煙三文魚多士、意式香草醬芝士多士、法式洛林撻以及迷你吉列豬扒包，當然少不了精緻咖啡或茶品作結，另可加$40升級泰迪特飲。餐廳亦設有外賣自取的「西太后雪國小鎮英式下午茶」（$638），配備一系列適合外帶的節日限定鹹甜點，供大家隨時隨地享用。

Vivienne Westwood Café「西太后雪國小鎮下午茶」

供應期：12月1日起供應

供應時間：周一至五2:00pm後供應；周六、日11:00am後供應

價錢：$738（兩位用，另設加一服務費）、$1038可加兩杯香檳（兩位用，另設加一服務費）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

訂座及查詢電話：2799 5011

外賣自取下午茶預訂：online.modamiahk.com（需於三天前預訂）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm