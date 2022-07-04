聖誕好去處2022︰ONE PIECE「大海賊時代！亞洲巡迴展」@尖沙嘴iSQUARE　16主題區還原《海賊王》經典場景

「大海賊時代！亞洲巡迴展」即日至2023年2月5日在尖沙嘴iSQUARE舉行，由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造，展覽劃分成16個展區，神還原《海賊王ONE PIECE》的經典篇章及場景，包括《空島沉浸體驗》、《再見前進號》、《海底大監獄》、《頂峰戰爭》、《圓蛋糕島》以及《和之國》篇等，並展出多個全球首展的大型雕塑，包括一個由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，充滿令人著迷的精緻細節。場內更設有8個AR手機及實體遊戲關卡，參觀者可挑戰遊戲以累積懸賞分數，贏取限量禮品。

另外，位於展覽區旁邊將設有《ONE PIECE海賊王》期間限定店，發售超過100款主題精品，而MIRROR成員江熚生（Anson Kong、AK）個人品牌KYUBI，亦會推出「KYUBI X ONE PIECE」系列商品，於店內獨家發售。

One Piece海賊王「大海賊時代！亞洲巡迴展」@尖沙嘴iSQUARE

日期：即日至2023年2月5日（期間限定店由即日至2月28日）

時間：周一至四：12:30pm-9:00pm（最後入場時間為7:30pm）

周五：12:30pm-10:00pm（最後入場時間為8:30pm）

周六、日及公眾假期：10:30am-10:00pm

地點：尖沙嘴彌敦道63號iSQUARE國際廣場4樓

票價：$258起 [購票網站：hk.trip.com/w/onepiecehk]

註：資料以主辦方公布為準

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