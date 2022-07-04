聖誕市集2022｜東薈城名店倉「FUN享聖誕市集」　搜羅城中40個品牌逾百款流行精品

東涌東薈城名店倉由12月9日起的指定周末（12月9-11、16-18、23-27日）於4樓平台廣場舉辦「FUN享聖誕市集」，搜羅城中40個品牌，售賣逾百款流行精品，包括FLEUR SUNDRY花·草·雜·語製作的花環造型擴香花磚木箱小夜燈、擅長鮮花及保鮮花藝創作的Charlotte Flowers；以手寫藝術字及押花技藝製作送禮精品的寫好字、主打花藝及手工肥皂的JOYFLEUR LIFE、以貓貓及動物主題製作手工皂的Suet's Handmade Soap及選用真皮創作飾品的皮•一點，同場還有大澳原居民社企小店——大澳家嫂，售賣各類天然親膚香薰、護膚產品，當然少不了官方授權的獨家聯乘限定精品，包括Goede Cadeau香薰產品及6dot.co 皮革卡片套。

同場更有網紅及藝人主理的星級品牌：193郭嘉駿@ERROR合資的咖啡品牌Tanuki coffee、寶欣為毛孩主子研發的100%凍乾零食品牌「牠只是個孩子」、Content Creator J Lou個人品牌ricefam，以及紋身藝術家Mini Lau主理的Mini tattoo。

東薈城名店倉「FUN享聖誕市集」

日期：12月9-11、16-18、23-27日

時間：每日中午12時至晚上7時

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

註：資料以主辦方公布為準

東薈城相關活動：東薈城名店倉 x 珍寶珠「FUNtastic World」｜聖誕好去處2022

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ