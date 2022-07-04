下午茶之選｜J's Bar Bistro x Victorinox　歎瑞士特色下午茶可獲禮品　網上預購八八折

帝苑酒店J's Bar Bistro聯乘瑞士品牌Victorinox，即日至2023年1月1日推出「瑞士暖意之旅」下午茶，提供一系列瑞士主題鹹點和甜點，鹹點有煙三文魚卷配魚子醬及瑞士薯餅、煙肉菠菜批、麵包棒蝦串、迷你法式小甜包鵝肝串、芝士火鍋、香脆帕爾瑪火腿伴蜜瓜、黑松露龍蝦通心粉。甜點以香水元素入饌，包括覆盆子白朱古力蛋糕、法式柑橘梳芙厘、意式奶凍、野莓拿破崙、香豆瑪德蓮貝殼蛋糕、朱古力巨蛋，當然少不了英式鬆餅，再搭配招牌蝴蝶酥和即磨咖啡、法國著名Dammann茶或Perfume Moment無酒精雞尾酒。惠顧下午茶可獲Victorinox冬季限量套裝精品，例如圍巾、香水和現金券，禮物數量有限，送完即止。在酒店網上商店預購下午茶可獲八八折優惠（不適用日子：12月24至26日、12月31日）。

J's Bar Bistro x Victorinox「瑞士暖意之旅」下午茶

供應期：即日至至2023年1月1日

供應時間：周二至周日3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$628（另設加一服務費）

網上商店：bit.ly/3BgYYID

地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店2樓J's Bar Bistro

電話：2733 2088

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm