下午茶之選｜港島香格里拉 X Chopard　瑞士小木屋內歎下午茶

港島香格里拉酒店聯乘瑞士鐘表珠寶品牌蕭邦（Chopard），即日至2023年1月20日推出「Chopard主題節日下午茶」，酒店大堂酒廊打造成冬日度假小鎮，讓顧客安坐在聖誕小屋內享用鹹甜美點。鹹點有巴力三文魚魚子醬、龍蝦三文治、鵝肝醬牛油麵包、火雞配紅莓醬，甜點有聖誕煙囪蛋糕、聖誕樹幹蛋糕、薩赫蛋糕、栗子蛋糕，還有飾以Chopard品牌「C」標誌的英式鬆餅，配以茶或咖啡。在瑞士小木屋內享用Chopard主題節日下午茶，或於12月24、25、31日、1月1日在大堂酒廊享用Chopard主題節日下午茶，可獲贈蕭邦心形小錢包或迷你香氛蠟燭。

港島香格里拉酒店「Chopard主題節日下午茶」

供應期：即日至2023年1月20日

供應時間：2:30pm-5:30pm

價錢：於大堂酒廊享用：二人$888、於瑞士小屋內享用：二人$950（最少4位）（另設加一服務費）

地址：金鐘太古廣場6樓港島香格里拉酒店大堂酒廊

電話：2877 3838

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

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