著數情報：將軍澳中心「通車消費月」　送商場電子贈券、8小時免費泊車券　一折買餐飲美容家品

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋（將藍公路）開通，將軍澳中心即日起推出「通車消費月」，大送多達$1630商場電子贈券及8小時免費泊車券。將軍澳創新園區的上班族只要出示職員證或卡片，毋須消費可獲$20餐飲電子贈券。此外，在世界盃熱潮下、聖誕節假期亦將至，商場內65個商戶推出共300個折扣優惠，低至一折餐飲、美容、家品等著數。

激光療程一折 眼影掃$1

將軍澳中心聯同65個商戶推出「足球盛事‧全城激賞」，例如：韓國炸雞店Puradak Chicken送出什錦炸薯，只要身分證英文姓名有「PURADAK」其中三個字母即可換領。亦有低至一折的換購將軍澳中心預備的精選禮遇：如KeysToYoung PicoExtreme超皮秒激光療程（一折價$360）、設計工房日本製櫸木長柄碗或黑胡桃木砧板（一折價$20）、The Point - Pizza & Pasta棒棒雞（一折價$8.8），以及$1 KAI Shop的KAI眼影掃。

多功能電煮食鍋二八折 Shabu Shabu$98起

至於「聖誕激賞優惠」，精選逾160個折扣產品，涵蓋影音家電、美容、餐飲、服飾等類別，如：GLYCEL燕窩高效緊緻修護療程一折價$288，兼送瑞士冬日美肌套裝、張毛記的Gemini多功能電煮食鍋二八折價$558、岩盤牛扒Shabu Shabu牛肉壽喜燒$98起。

將軍澳中心「通車消費月」

推廣期： 2022年12月1日至2023年1月25日，換完即止

換領時間：下午1時-10時

換領地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

註：優惠詳情以主辦方最新公布為準

將軍澳中心 實用資訊：

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著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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