聖誕好去處2022｜海洋公園「聖誕全城HOHOHO」　闖聖誕老人秘密基地投入最「芬」雪白聖誕

海洋公園即日起至2023年1月2日舉行「聖誕全城HOHOHO」活動，聖誕市集、森林秘境、小鎮木屋等北歐聖誕元素都會在海洋公園出現。走進「海濱樂園廣場」，大家可以到「歐陸聖誕市集」尋寶，與全場矚目的聖誕樹盡情打卡，欣賞不同類型聖誕表演項目​，​聖誕老人更會現身跟大家見面合照，更可到「好『芬』聖誕小鎮」深入「夢幻糖果屋」和「聖誕老人禮物基地」。想升級感受冬日魅力，可以走進「冬雪世界」，瞬間穿越到位於芬蘭北部的拉普蘭，闖入傳說中的聖誕老人故鄉。在幻彩的極光投影下穿梭於掛滿閃亮燈飾的聖誕樹之間，一家大小齊齊開心玩雪、堆雪人兼挑戰真雪滑梯，體驗在冰天雪地的無限樂趣。

持有全日優惠套票或「無限FUN入場證」可享無限樂趣，玩盡至「芬」聖誕；持有公園標準入場門票及「無限FUN入場證」可以$40進入「冬雪世界」；購買「歐陸聖誕市集」入場門票則可於下午2時進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」的「歐陸聖誕市集」和參加「閃亮聖誕派對」。

海洋公園「聖誕全城HOHOHO」

日期：即日起至2023年1月2日

詳情：www.oceanpark.com.hk/tc

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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