聖誕好去處2022｜新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場「Kakao Friends韓遊假期」　與Ryan、Apeach暢遊首爾釜山兼打卡

Kakao Friends於即日至2023年2月26日，以旅遊主題「Kakao Friends韓遊假期」登陸新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場。（圖片由相關機構提供）

韓國「國民卡通」Kakao Friends於即日至2023年2月26日，以旅遊主題「Kakao Friends韓遊假期」登陸新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，由9大萌爆角色充當東道主，帶大家玩轉首爾及釜山旅遊熱點。Ryan會在Mikiki地下中庭迎接大家，結伴暢遊近6米高「Ryan暢遊N首爾塔」、「Apeach心鎖橋」、「Muzi & Con玩轉南大門」、「Choonsik小食檔」及「Neo & Frodo、Jay-G、Tube購物大道」。Ryan更會於指定日子現身Mikiki，大派福利與大家開心合照。

卓爾廣場地下中庭則搖身一變成為釜山長林浦口景區，特設3大打卡主題場景，包括「Apeach風車小屋」、「Neo & Frodo港口公園」以及「Ryan & Choonsik休憩站」。The Point會員憑指定積分及即日在兩個商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可免費換領旅行必備的KAKAO FRIENDS禮品。大家亦可參加指定周末開放的韓式D.I.Y工作坊，一同享受手作樂趣。

「KAKAO FRIENDS韓遊假期」@新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場

日期：即日至2023年2月26日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新蒲崗Mikiki地下中庭、屯門卓爾廣場地下中庭

詳情︰www.mikiki-mall.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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