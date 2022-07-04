聖誕好去處2022｜慈雲山中心 x 卡樂B　Jagabee魔法「卡」年華：巨型魔法陣星光隧道必打卡　集齊印章換優惠券+小食

慈雲山中心聯乘卡樂B，即日起至2023年1月15日舉辦「Jagabee魔法『卡』年華」。卡樂B經典角色Potta搖身一變成為魔法師，與大家狂歡共度佳節。7樓空中花園設逾78平方米的巨型魔法陣及逾20米長的星光隧道，入夜後會亮燈，為空中花園注滿閃爍色彩。Potta亦置身巨型魔法陣中，配以魔法帽及祝福語燈牌，與親朋好友打卡拍照留念。

在5樓神奇魔法書領取魔法手冊後，暢遊場內各個樓層的魔法能量站，集齊5個魔法印章，可換取魔法卡一張；滿10個魔法印章，更可換取商戶優惠券及Jagabee滋味薯條。活動期間設有周末限定「『卡』年華」遊戲、魔法工作坊及限定環保薯片袋工作坊，玩遊戲兼製作獨特聖誕裝飾及環保薯片收納袋。

另外，憑場內指定電子消費，即可換領獨家限定魔法物，包括「魔法綿綿珊瑚絨被」以及「Potta魔法再生物料環保袋」。於指定商戶選購精選魔法推介產品或享用推介美食，同樣可獲得魔法卡一張。憑魔法卡即可玩魔法限定遊戲，有機會贏取總值近10萬元禮品。

Jagabee魔法「卡」年華@慈雲山中心

日期︰即日起至2023年1月15日

時間︰12:00pm-8:00pm

地點︰慈雲山中心

詳情︰www.linkhk.com

註：資料以主辦方公布為準

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