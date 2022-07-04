聖誕市集2022｜K11 MUSEA聖誕村市集Pop-up　逾40品牌包羅美食、家品、珠寶

尖沙嘴K11 MUSEA將於12月17至18日、22至27日、30日至2023年1月2日舉辦聖誕村市集Pop-up，雲集逾40個國際和本地品牌，於室內和戶外設置20個攤位，包羅節慶飲品美食、家具擺設及珠寶配飾，打造周末購物熱點。愛好杯中物可以選購TryFinnish、Grape Matters的精製醇酒或Catering by Vivian的聖誕熱紅酒；Meraki與VENI VIDI AMAVI精選香薰蠟燭和擴香器，可將安樂窩幻化成五星級的水療中心；而Forever K Jewelry、Michelle Yuen Jewellery及OON Jewellery的手工配飾，則為日常造型配搭增添華麗美感。

Christmas Village Market Pop-up聖誕村市集@K11 MUSEA

日期：12月17至18日、22至27日、30日至2023年1月2日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓

註：資料以主辦方公布為準

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