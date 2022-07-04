聖誕好去處2022｜九龍塘又一城：A Hearty Christmas@Festival Walk」　全港室內最高巨型聖誕樹+奇幻表演

九龍塘又一城舉行「A Hearty Christmas@Festival Walk」聖誕節日活動，場內設有全港室內最大、高70呎的巨型聖誕樹，亦準備了一連串精彩聖誕活動，包括「親親聖誕老人」、「愛心聖誕奇幻表演」（奇藝表演團表演絲帶舞、單輪車、空中吊環舞等）、「樂韻悠揚」、「高錕慈善基金聖誕慈善義賣」等。於指定日子，在又一城可與北歐聖誕老人打卡合照、觀看奇藝表演團雜耍表演，或欣賞聲樂及樂團演出。

「高錕慈善基金聖誕慈善義賣」

日期：12月1-27日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：又一城G層

「愛心聖誕奇幻表演」

日期：12月10、17、23、25、27日

時間：2:00pm、4:00pm、6:00pm

地點：又一城LG2層

「樂韻悠揚」

日期：12月11、18、24、26日

時間：2:00pm、4:00pm、6:00pm

地點：又一城LG2層

「親親聖誕老人」

日期：12月10、11、17、18、23-27日

時間：12:00nn-5:30pm（聖誕老人小休時間：2:00pm-2:30pm、4:00pm-4:30pm）

收費：My FESTIVAL會員可於又一城手機應用程式預約「親親聖誕老人」時段，捐獻$98，可與聖誕老人合照，更可獲贈限量版相架1個。所有款項將全數撥捐「高錕慈善基金」為腦退化症患者、家屬及照顧者提供協助。

地點：又一城LG2層

註：活動詳情以主辦方公布為準

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