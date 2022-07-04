聖誕好去處2022｜「Love, Christmas」@K11 MUSEA　坐旋轉木馬欣賞維港美景　首個戶外溜冰場享受冰上聖誕體驗

今個聖誕，尖沙嘴K11 MUSEA以「Love, Christmas」為主題，策劃了一系列聖誕慶祝活動，其中位於6樓的Sculpture Park於12月擺放了聖誕旋轉木馬，讓大小朋友都可在木馬上開展童話旅程。金色手工製的旋轉木馬高達5米，在璀璨聖誕裝飾襯托下，遊人可欣賞維港的壯麗景色，順道拍下難忘的打卡照片。另外，Victoria Dockside首個戶外溜冰場將於12月14日至2023年1月2日在K11 MUSEA登場。顧客可在海濱旁一邊享受滑冰之樂，一邊欣賞維港的天際美景，與家人及好友享受冰上聖誕體驗。

K11 MUSEA「Love, Christmas」

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號

註：資料以主辦方公布為準

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