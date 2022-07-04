著數情報｜「OUR CHRISTMAS MUSE」@K11 MUSEA　參加大抽獎有機會贏BMW跑車或瑰麗酒店住宿

顧客參加聖誕大抽獎，有機會贏取全新BMW豪華純電四門轎跑i4 M50 Gran Coupé一輛。（圖片由相關機構提供）

踏入12月，K11 MUSEA舉辦「OUR CHRISTMAS MUSE」活動，推出一系列購物獎賞和聖誕幸運大抽獎。顧客由即日至12月31日期間同日累積消費滿$3000或以上，即可換領高達價值$4200的「Christmas Pass」，可於逾60間指定商戶當現金使用，並可以參加聖誕大抽獎，有機會贏取總值超過$80萬元的豐富獎品，包括全新BMW豪華純電四門轎跑i4 M50 Gran Coupé一輛，以及入住香港瑰麗酒店豪華海景套房一晚。

「OUR CHRISTMAS MUSE」@K11 MUSEA

日期：即日至12月31日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地下禮賓尊區

詳情：www.k11musea.com

註：資料以主辦方公布為準

相關報道︰

「Love, Christmas」@K11 MUSEA 坐旋轉木馬欣賞維港美景 首個戶外溜冰場享受冰上聖誕體驗

K11 MUSEA聖誕村市集Pop-up 逾40品牌包羅美食、家品、珠寶

時裝珍藏展＠K11 MUSEA：1830年代英國婚紗、1960年代晚禮服【附購票連結】

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

短片欣賞西九變色聖誕樹 圖片結集港九新界聖誕樹打卡位

港島新界7海濱場地聖誕裝置打卡位

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm