Gel甲健康5風險　消委會提醒：每2至3個月宜停止Gel甲一段時間

不少女生愛美甲，消委會表示長時間使用凝膠指甲油（gel甲）可能會為指甲造成傷害，並綜合海外研究結果和香港醫學會代表皮膚科專科醫生陳厚毅意見，列出長期進行gel甲可帶來的健康風險。消費會提醒，進行美甲時宜盡量加強室內空氣流通，每隔2至3個月應停止gel甲一段時間，讓指甲休息兼保養指甲健康。

Gel甲5個健康風險

1. 部分人gel甲時會出現痛楚和灼熱感覺，或在指甲附近的皮膚出現紅腫、乾燥，甚至水泡，估計是因為凝膠指甲油含有刺激性的化學物質，加上照射UV時所產生的高溫，增加皮膚敏感的可能性。

2. gel甲時不少人會剪去指甲邊的死皮（指甲溝），但指甲溝對手指有保護作用，能減少手指受到細菌感染的風險，若過分修走指甲溝，會增加真菌滋生，甚至染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。

3. gel甲需要經UV燈照射才能乾固，近距離照射UV燈或會令指甲附近的皮膚有色素沉澱的問題，嚴重更會對皮膚造成傷害，甚至增加患上皮膚癌的風險。gel甲前雙手宜塗上防曬產品，gel甲後應加強手部皮膚的保濕和滋潤。

4. gel甲長時間覆蓋指甲，部分人在卸除gel甲後仍有後遺症，例如指甲表面出現白點，甚至出現因指甲變得脆弱而裂開的情況。

5. 有海外研究指出，gel甲專用的指甲油對孕婦的風險不大，但須留意指甲油中2種化學物質：甲醛和塑化劑，可能增加流產的風險，或會對胎兒發育有影響。

消委會．指甲油 相關報道：

近七成Gel甲油檢出最少一種歐盟禁用致癌物 Madam Glam含「苯」總評最差【附名單】

8款Gel甲油不含歐盟禁用物質 5款總評滿分BEHOLD最平88元【附名單】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm