親子好去處｜戶外充氣城堡嘉年華「Jumptopia Holiday Village度假樂園」@香港黃金海岸酒店廣場

香港首個以新加坡遊樂場Kiztopia 8大原創卡通角色為主題的戶外充氣城堡嘉年華「Jumptopia Holiday Village度假樂園」，即日起至2023年1月31日登陸位於屯門的香港黃金海岸酒店廣場，佔地12,000呎的遊樂場齊集5座巨型充氣城堡，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素，多方面訓練孩子肌肉發展及手腳協調能力，其中4.5米高的巨型充氣滑梯及以海王星為主題的波波池最吸睛。另外，場內設「Kiztopia Friends Arena遊戲競技場」，小朋友可以在各個迷你游戲中挑戰自我。即日起可於Kiztopia香港官網和Klook網上平台預訂「度假樂園」單次入場或全日通行證2款門票，備有親子同行（1大1小）及家庭套票（2大1小）兩款選擇。

「Jumptopia Holiday Village度假樂園」@香港黃金海岸酒店廣場

開放日期：即日至2023年1月31日

開放時間：10:00am-5:15pm（每天6節：10:00am-11:00am、11:15am-12:15pm、12:30pm-1:30pm、1:45pm-2:45pm、3:00pm-4:00pm、4:15pm-5:15pm）

地址：香港黃金海岸酒店廣場

查詢電話：6675 4384（Whatsapp）

Klook預訂網址：www.klook.com

網址：www.kiztopia.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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