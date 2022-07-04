聖誕市集2022｜閃亮聖誕市集@MCP新都城中心3期　50特色小店輪流進駐　聖誕禮品、手工飾品、優質進口食品任選

MCP DISCOVERY（新都城中心3期）由即日至2023年1月2日，加推「閃亮聖誕市集」，50間特色小店會先後進駐市集，發售聖誕主題禮品、手工飾品、優質進口食品，本地人氣小店包括：以硬幣作飾品的Dee Gogh、眼鏡品牌Lemonglasses、手作香味產品及香味產品品牌THE SCENTIST等；想選購聖誕禮物的朋友，則可以考慮Aromasapce、Foodies饕客以及Unusual等帶來的各種聖誕精品及禮盒；食品類別包括Victor & Hugo Chocolatier、五豐行、Rayca’s Chocolate、Greatnuts及Helen Fiori Food Artistry若花饌等；其他類別產品，還有家居佈置Bugugu、寵物飾品Slobber Bakery、Smilo Handcrafted，及Handworkshop木製餐具等。除此之外，5米高充氣聖誕老人亦會在市集跟大家會面，跟大家度過開心聖誕。

閃亮聖誕市集@MCP DISCOVERY（新都城中心3期）

日期：即日至2023年1月2日

時間：11:00am-8:00pm

地點：MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

註：資料以主辦方公布為準

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