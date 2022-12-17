聖誕好去處2022｜淺水灣the pulse發掘4大童話秘景　聖誕許願樹打卡行市集

淺水灣灘畔商場the pulse即日起至2023年1月2日邀請大家發掘童話小鎮的聖誕奇妙，場內設置4大童話秘景打卡位，包括「魔蝶森林」、「薔薇夢園」、「大腳八仙蹤」及「迷幻磨菇小徑」，還有4個聖誕封印等待大家揭曉，儲齊印章即有機會得到「聖誕童夢DIY PAINTING BEAR」。另外，12月24日下午2時至5時更有多個精彩活動，包括「Let’s Meet the Santa」與聖誕老人會面；「Magical Christmas Moment」專為兒童而設的魔法表演；「Twist Twist Christmas」氣球造型師為小朋友即場扭出應節造型，共度佳節。

12月23至26日，TryMart邀請插畫家達達Dada，在淺水灣灘畔商場the pulse舉行「屬於你的聖誕願望」主題市集，場內設有近20個以聖誕禮物為主題的手作攤檔，以及由達達Dada設計的「聖誕許願樹」，讓大家在聖誕樹下打卡許願。商場更推出「Pick Your X’Mas Gift」聖誕消費禮遇，於場內以電子貨幣單一消費滿$500，即有機會贏取Marshall喇叭、KODAK即影即有相機、Diptyque蠟燭等禮品，獎賞最高近200%。

淺水灣灘畔商場the pulse「4大童話秘景」

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：淺水灣海灘道28號the pulse L1及L2

TryMart X 達達Dada「屬於你的聖誕願望」主題市集@the pulse

日期：2022年12月23日至26日

時間：12:30pm-8:00pm

地點：淺水灣海灘道28號the pulse L3

註：資料以主辦方公布為準

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