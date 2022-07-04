聖誕好去處2022｜Disney綠悠夢幻聖誕@荃灣廣場　迪士尼公主及動物主題戶外裝置　8大打卡位包括5米高聖誕樹

荃灣廣場由即日至2023年1月2日展開的「Disney主題綠悠夢幻聖誕」，以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」，一共打造8大Disney Princess與Disney Animals主題的打卡位，分別包括「公主叢林派對」的「貝兒公主『瑰』麗花園」、「白雪公主蘋果拱門」、「灰姑娘閃耀馬車」以及「長髮公主聖誕樹派對」，「動物森林茶會」的「Dumbo綠遊夢幻隧道」、「Bambi茶具派對」、「Marie聖誕祝福」以及「5米高巨型聖誕樹」。打卡拍照後，記得將照片上載到個人社交平台，換領Disney Princess精品及商場電子贈券。

此外，荃灣廣場更於12月一連3個周末及公眾假期舉辦4大聖誕活動，包括與首創香港迪士尼樂園小鼓隊巡遊的Rex music合辦的「聖誕音樂匯演」，以及小朋友最愛的聖誕手繪和扭波波活動。另外，亦推出「貴族松聖誕樹慈善計劃」，顧客消費滿指定金額及捐款至「Make-A-Wish願望成真基金」，即可獲聖誕樹一棵同時向兒童送上佳節祝福。

「Disney主題綠悠夢幻聖誕」@荃灣廣場

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:30am-10:00pm

地點：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ