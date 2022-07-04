著數情報｜朗豪坊「跨年激玩大抽獎」　消費滿$500有機會贏Playstation 5主機、SONY可換鏡頭Vlog相機

旺角朗豪坊由即日至2023年2月5日舉行「跨年激玩大抽獎」，LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿$500，即可登記參加大抽獎，即抽即中超過20,000份獎品及禮券，包括SONY Playstation 5主機（光碟版）、SONY可換鏡頭Vlog相機ZV-E10L連鏡頭及$5000 LANGHAM BEAUTY禮品卡等。

另外，即日起於「Chill Fluffy」期間限定店作任何消費，憑即日機印消費單據到朗豪坊商場內多間參與商戶，即可享有低至七折獨家優惠，參與商戶包括BIODERMA（正價產品八折）、花果飄零（茶飲或食品八八折）、CATALOG（Pixar Fluffy Collection系列八五折）及十十川滬料理（逢周日至四惠顧正價食品七折）等。

朗豪坊「跨年激玩大抽獎」

登記日期：即日至2023年2月5日

抽獎日期：即日至2023年2月12日

地點：旺角亞皆老街8號朗豪坊

註：資料以主辦方公布為準

朗豪坊聖誕好去處2022：「迪士尼與彼思Fluffy Festival」8大人氣角色登場

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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