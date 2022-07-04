聖誕市集2022｜沙田新城市廣場「蠟筆小新冬日市集」　1.2米高小新打卡遊樂、期間限定店買《蠟筆小新》精品

沙田新城市廣場聯乘FOOD&STYLE，即日起至2023年1月2日舉行「蠟筆小新冬日市集」，以溫泉作為兩大打卡場景的設計概念，當中1.2米高、真人大小的小新配合場景換上2款不同的冬日造型，與一眾親友登場，跟大家打卡遊樂。拍照後更可去期間限定店購物，限定店集合逾百款《蠟筆小新》限量精品，包括全港首發預購的13吋蠟筆小新Action Figure、8吋小白Action Figure、「蠟筆小新日常系列3」盲盒、全新限量版蠟筆小新菲林相機等，加上匯聚逾20個聖誕甜品美食、手作禮品及寵物用品攤位的「冬日市集」，絕對是一家大小玩樂購物的好去處。冬日市集舉行期間，The Point會員可憑積分及於新城市廣場3期消費滿指定金額，可以換領多款蠟筆小新特色商品。

沙田新城市廣場「蠟筆小新冬日市集」

日期：即日至2023年1月2日

時間：11:00am-9:00pm

地點：沙田新城市廣場L1東翼（近Pizza Express、蘇媽.蘇媽）

註：資料以主辦方公布為準

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