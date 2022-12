聖誕好去處2022｜「T.O.P x 十字牌‧想你身體健康過冬日」@旺角T.O.P　兩大主題許願打卡聖地+限量聯乘精品換領

next

旺角T.O.P聯乘本土乳製品品牌「十字牌Trappist Dairy」,即日起至2023年1月31日舉行「T.O.P x 十字牌‧想你身體健康過冬日」活動,打造兩大主題許願打卡聖地,包括以25:1比例完美放大招牌十字屋仔奶盒的「奶裏只得我共你」戀人小屋、用逾百個經典牛奶箱鑲嵌設計的「味來見」神奇時光隧道,更有限量版聯乘精品換領及2款十字手作坊。

另外,凡於商場內消費滿$400,即可獲獨家扭蛋,內藏「牛牛我愛你」磁石貼,每換領一隻扭蛋,T.O.P會同時捐出一份牛草予大嶼山瀕臨絕種的亞洲水牛,以及包括大嶼及大嶼以外多區正受災中的黃牛群;於T.O.P商戶「ZenS」、「呦呦鹿鳴布丁燒」、「一芳」及「LAB EAT Restaurant & Bar」購買指定商品,商戶會將部分收益撥捐「香港牛物種保護協會」。

「T.O.P x 十字牌‧想你身體健康過冬日」@旺角T.O.P

日期: 即日至2023年1月31日

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

註:資料以主辦方公布為準

