聖誕市集2022｜The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」　「3仔」率領新舊角色進駐8大打卡位　期間限定店售LILABOC新季精品

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：LILABOC期間限定店（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：LILABOC期間限定店（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：單身人士指定火柴人冷板凳（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：3仔「抱」泡浴聖誕鹿93車（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：已讀必回鳩仔聖誕郵筒（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：已讀必回鳩仔聖誕郵筒（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：布夢夢鳩仔無死角自戀隧道（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：布夢夢鳩仔無死角自戀隧道（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：咪執輸Kepo許願祈福井（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：笑Billi、火柴人暖笠笠Big爐（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：3仔睡到三點聖誕樹糕糕Go（圖片由相關機構提供）

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」：3仔睡到三點聖誕樹糕糕Go（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴The ONE聯乘ERROR成員郭嘉駿（193）主理之品牌LILABOC，即日起至2023年1月2日期間舉行「今個聖誕知你咩料市集」，由LILABOC核心人物「3仔」率領新舊角色進駐8大打卡位，包括「3仔睡到三點聖誕樹糕糕Go」，4米高的聖誕樹內附立體3仔及棟篤企打卡睡床、「笑Billi、火柴人暖笠笠Big爐」、「咪執輸Kepo許願祈福井」、「布夢夢鳩仔無死角自戀隧道」、「已讀必回鳩仔聖誕郵筒」、「單身人士指定火柴人冷板凳」等。

場內更設LILABOC期間限定店，推出30款全新限定貨品，包括「3仔HO HO HO Tee」、「3仔/鹿93地毯」、「聖誕鹿93綠綠長袖衛衣」、「LILABOC聖誕明信片」、「LILABOC全員賀聖誕造型貼紙」等，部分出品更有新角色「笑Billi」、「布夢夢」、「Art遲」及「鹿93」等登場。另外，The ONE Club會員凡於The ONE商場內以電子貨幣消費滿$500，即可換購The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆，或於即日消費滿$800即可獲新港中心$100購物現金券，數量有限，送完即止。

The ONE X LILABOC「今個聖誕知你咩料市集」

日期：即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭及The ONE地下露天廣場

「LILABOC期間限定店」@The ONE

日期：12月2-4、9-11、16-18、22-26日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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