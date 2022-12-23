聖誕市集2022｜綠楊坊優惠聖誕專區近千件筍貨三折起　同場賞巨型幻彩水晶聖誕樹

荃灣綠楊坊「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」：「be good to life」牛油果面膜（圖片由相關機構提供）

荃灣綠楊坊「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」：「W.Flower x Fameetmeow」Fameetmeow聖誕波套裝（圖片由相關機構提供）

荃灣綠楊坊「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」：「大熊百貨」Bennlife 12支精油套裝（圖片由相關機構提供）

荃灣綠楊坊「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」：「平凡媽媽」珍珠苿莉皂及回春皂（圖片由相關機構提供）

荃灣綠楊坊「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」（圖片由相關機構提供）

荃灣綠楊坊「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」（圖片由相關機構提供）

荃灣綠楊坊即日起至2023年1月2日，準備「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」，近千件貨品低至三折起發售，推介貨品包括「平凡媽媽」珍珠苿莉皂及回春皂$33（原價$108）、「大熊百貨」Bennlife 12支精油套裝（附收納盒及無線香薰機）$680（原價$1199），以及「W.Flower x Fameetmeow」胺基酸皂聖誕禮盒套裝$400（原價$720）等。「$99聖誕專區」發售近500多件貨品，推介包括「be good to life」牛油果面膜每盒4片（原價$188）、「W.Flower x Fameetmeow」Fameetmeow聖誕波套裝（原價$187），以及「大熊百貨」聖誕鐵罐香薰蠟燭套裝（原價$158）等。綠楊坊大門兩旁更設兩棵巨型幻彩水晶聖誕樹，散發閃爍光芒，購物之餘亦可順道打卡留念。

綠楊坊「$99聖誕專區」及「折扣優惠聖誕專區」

日期︰即日至2023年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊

查詢電話：2493 2369

註：資料與價錢以主辦方公布為準

聖誕好去處2022：bit.ly/3FPlqLQ

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