任點任食點心Brunch@九龍酒店龍逸軒　新增野菌系列　eShop訂購可獲高達八折優惠

九龍酒店龍逸軒的「任點任食點心Brunch」，1月起加入野菌系列點心，包括野菌貢菜餃、松露石榴球、香煎松子珍菌包、木耳野菌腐皮卷、蟲草花蒸排骨、金粟野菌腸粉等；另外還有蜜汁叉燒、五香牛腱、椒鹽魷魚鬚、黃金豆腐粒、蠔皇叉燒包、紫米豆沙包、脆皮素鵝卷、時菜牛肉球等。特別推介有京式醬蹄、XO醬蘿蔔糕、晶瑩鮮蝦餃，以及招牌點心原隻鮑魚燒賣。點心款式逾40款。龍逸軒繼續聯乘倚窗閣自助甜品，顧客可品嘗到芒果拿破崙、意大利芝士餅、藍苺芝士蛋糕及Häagen-Dazs雪糕等多款甜品。在eShop訂購「任點任食點心Brunch」，可享高達八折優惠。

任點任食點心Brunch@龍逸軒

供應期：即日起

供應時間：10:45am-12:45pm／1:15pm-3:15pm

原價：周一至五 成人$355.3、小童$300.3

周六、周日及公眾假期：成人$399.3、小童$344.3

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

電話：2734 3722

eShop：eshop.harbour-plaza.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

著數情報：bit.ly/3Ihf0Gt

美食情報：bit.ly/3BWdlD0

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