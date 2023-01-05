小寒‧二十四節氣｜中醫食譜︰咖哩牛筋條　咖喱牛筋洋葱溫補　紅蘿蔔椰漿冰糖滋潤

冬天不少人會吃溫補食物，註冊中醫葉麗斌推介咖哩牛筋條食譜，當中牛筋條、洋葱、薑片、香葉、黃薑粉、桂皮、咖喱屬溫補食材，紅蘿蔔、椰漿、冰糖則有滋潤作用，有助減低咖哩牛筋條的溫熱性質。

咖哩牛筋條

材料︰（2人分量）

牛筋條 1磅

洋葱 1個

薯仔 1個

紅蘿蔔 1個

薑片 3片

紹興酒 20毫升

椰漿 1小罐

香葉 2片

黃薑粉 1茶匙

桂皮 1片

咖喱磚 2塊（或咖哩醬2湯匙）

沙茶醬 2湯匙

冰糖 10克

鹽 少許

製法：

1. 牛筋條解凍，汆水後瀝乾備用。

2. 洋葱、紅蘿蔔、薯仔去皮切塊備用。

3. 起油鑊，放入薑片和洋葱炒軟，至變金黃色。

4. 加入紅蘿蔔和薯仔炒至有香氣及變金黃色。

5. 加入牛筋條炒1至2分鐘，加紹興酒，再放入香葉及桂皮繼續炒香。

6. 加黃薑粉、咖喱磚、沙茶醬及鹽，拌勻炒香。

7. 加入冰糖後，倒進清水蓋過材料，滾起後再轉為小火，慢煮約1小時。

8. 倒入椰漿煮5分鐘，即成。

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