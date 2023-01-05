小寒‧二十四節氣｜中醫食譜︰咖哩牛筋條　咖喱牛筋洋葱溫補　紅蘿蔔椰漿冰糖滋潤

冬天不少人會吃溫補食物，註冊中醫葉麗斌推介咖哩牛筋條食譜，當中牛筋條、洋葱、薑片、香葉、黃薑粉、桂皮、咖喱屬溫補食材，紅蘿蔔、椰漿、冰糖則有滋潤作用，有助減低咖哩牛筋條的溫熱性質。
咖哩牛筋條
材料︰（2人分量）
牛筋條 1磅
洋葱 1個
薯仔 1個
紅蘿蔔 1個
薑片 3片
紹興酒 20毫升
椰漿 1小罐
香葉 2片
黃薑粉 1茶匙
桂皮 1片
咖喱磚 2塊（或咖哩醬2湯匙）
沙茶醬 2湯匙
冰糖 10克
鹽 少許
製法：
1. 牛筋條解凍，汆水後瀝乾備用。
2. 洋葱、紅蘿蔔、薯仔去皮切塊備用。
3. 起油鑊，放入薑片和洋葱炒軟，至變金黃色。
4. 加入紅蘿蔔和薯仔炒至有香氣及變金黃色。
5. 加入牛筋條炒1至2分鐘，加紹興酒，再放入香葉及桂皮繼續炒香。
6. 加黃薑粉、咖喱磚、沙茶醬及鹽，拌勻炒香。
7. 加入冰糖後，倒進清水蓋過材料，滾起後再轉為小火，慢煮約1小時。
8. 倒入椰漿煮5分鐘，即成。
小寒．二十四節氣：
小寒飲食不宜過於溫補 中醫教路：加蘿蔔粟米涼性蔬菜烹煮助減燥熱
中醫食譜︰bit.ly/3DOh5XH
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