下午茶之選｜「櫻粉飛飛」下午茶@香港百樂酒店　讚好facebook專頁享平日八折優惠

香港百樂酒店Park café由1月5日起推出「櫻粉飛飛」下午茶，各款食品均糅合櫻花的味道。鹹食包括櫻花藜麥皇帝蟹棒米紙卷、櫻花芒果煙三文魚酥盒、櫻花煙肉薯餅、黑松露蝦膠釀雞翼配櫻花蜜糖汁、櫻花蝦芝士粟米肉鬆飛碟；甜點則有櫻花酸奶芝士蛋糕、櫻花水信玄餅、清酒櫻花果凍、櫻花3.6牛乳奶凍、櫻花益力多藍莓凍餅和英式提子牛油鬆餅。11款美食配櫻花特飲，滿足味覺和視覺的雙重享受。顧客「讚好」或「追蹤」香港百樂酒店facebook專頁，並出示facebook優惠券，於周一至五（公眾假期除外）惠顧下午茶，可享八折優惠。

「櫻粉飛飛」下午茶@香港百樂酒店

供應期：1月5日至5月2日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：周一至五：每位$238、兩位$388；周六、日及公眾假期：每位$248、兩位$408（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168或WhatsApp：6588 0682

網上訂座：bit.ly/3sIkfVR

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3GxqF2E

更多Hot Pick：bit.ly/3CgqVR8