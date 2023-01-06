7仔消費情報｜7-11 x Sanrio「豐足常滿」密實玻璃盒迎兔年　1月11日起儲印花換購

7-Eleven聯乘8個Sanrio人氣角色喜迎兔年，包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Little Twin Stars、Cinnamoroll（玉桂狗）、Minna no Tābō（大口仔）、Pompompurin（布甸狗）及Ahiru No Pekkle（AP鴨），將於1月11日早上7時起推出一套「豐足常滿」密實玻璃盒，寓意豐衣足食過兔年。

7-Eleven x Sanrio characters「豐足常滿」密實玻璃盒換購詳情

印花派發詳情：由1月11日7:00am至3月7日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情： 由1月11日7:00am至3月10日，儲齊12張印花加$88，即可隨機換購「豐足常滿」密實玻璃盒2個或儲齊8張印花加$50，即可隨機換購「豐足常滿」密實玻璃盒1個。yuu獎賞計劃會員由1月11日7:00am至3月10日，以8800 yuu積分加$12，即可隨機換購「豐足常滿」密實玻璃盒1個。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：1月11日12:00nn至1月12日，yuu會員可以88,000 yuu積分預訂限量特別版賀年套裝1款，可揀選款式，1月18日7:00am至1月31日取貨，每個人最多只可換4盒，數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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