新春好去處｜黃阿瑪 X 置富Malls：「睡睡」平安寢宮@馬鞍山廣場、幸福罐罐膳食房@+WOO嘉湖、至尊「肉」璽御書房@置富都會、呼嚕呼嚕御花園@置富第一城

置富Malls即日起至3月12日舉辦「置富Malls X 黃阿瑪喵運駕到」賀歲活動，台灣YouTube頻道「黃阿瑪的後宮生活」中的貓界皇帝「黃阿瑪」以全新宮廷形象，一行8喵「黃」族（「黃阿瑪」、「三腳」、「招弟」、「搜可史」、「嚕嚕」、「柚子」、「浣腸」及「小花」），連同老朋友兔子「灰胖」，於旗下四大商場現身，包括馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城，與大家賀兔年。

「黃阿瑪」粉絲更不能錯過禮品換領機會，包括限定版「黃阿瑪『宮』喜發財利市封」，一套兩款共8個，以及「黃阿瑪請安茶具套裝」，中式茶壺連四隻茶杯，白瓷加上8貓肖像。

置富Malls「黃阿瑪喵運駕到」

日期：即日至3月12日

四個主題行宮：

1. 馬鞍山廣場︰黃阿瑪「睡睡」平安寢宮

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

2. +WOO嘉湖︰幸福罐罐膳食房

地點：+WOO嘉湖2期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

3. 置富都會︰至尊「肉」璽御書房

地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

4. 置富第一城︰呼嚕呼嚕御花園

地點：置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

註：資料以主辦方公布為準

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