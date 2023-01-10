新春市集｜沙田新城市、Home Square三大主題市集：加菲貓、年花盆景、家品

又是時候辦年貨。沙田新城市廣場與Home Square舉辦三大特色主題市集：「GARFIELD新春市集」、「錦上添花市集」、周末限定的「品味市集」。「GARFIELD新春市集」除推出一系列加菲貓造型精品外，加菲貓更與好友阿的一起戴上兔耳，打扮成應節福兔，以不同的盞鬼姿勢與各位拜年。「錦上添花市集」展示各式各樣年花及盆景，除了傳統的蘭花盆栽，更有四季長青的多肉植物及日式年花盆景。「品味市集」共有16家特色攤位，帶來各式各樣家品擺設及潮流家居小物，包括日式陶瓷擺設、手工布藝等，適合一家大小打卡及辦年貨。

新城市廣場「GARFIELD新春市集」

日期：即日至2月5日

時間：11:00am-9:00pm

地點：新城市廣場一期1樓東翼（近Pizza Express）

HomeSquare「錦上添花市集」

日期：即日起至1月21日

時間：11:00am-7:00pm

地點：Home Square L1中庭

HomeSquare「品味市集」

日期：1月14、15、21日

時間：11:00am-7:00pm

地點：Home Square L2及L3

註：資料以主辦方公布為準

沙田新城市 相關報道：

沙田新城市「萌兔遊花海」+ HomeSquare「千葉縣油菜花田」 集首爾波波草、京都櫻花林、台北繡球花

新春好去處︰bit.ly/3Zq0Hpq

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm