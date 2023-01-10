新春好去處｜太古城中心 X Miffy「春意花開」　Miffy6大打卡位+鬱金香花園

太古城中心聯同卡通小白兔Miffy，即日至2月5日於中庭及中橋舉辦「春意花開」活動。場內設置6大打卡位，包括6.5米高的「Miffy幸福熱氣球」、「Miffy版畫風車屋」、「Miffy陪你盪韆鞦」、穿上賀年服飾的Miffy、桃花林、兔子耳朵造型桃花隧道。沿着地下的金築小路，可走進擁有超過25,000朵鬱金香的花園，與Miffy一起展開夢幻花海之旅。

「Miffy X Cityplaza新春限定店」會發售逾300件Miffy精品，部分產品更是首次亮相。同場有解題小遊戲，成功解答可獲「打卡迎福攻略」賀年揮春。Miffy更會於特定星期六現身太古城中心，舉行限定春日抱抱會。

太古城中心 X Miffy「春意花開」

日期：即日至2月5日

時間：周一至周五12:00nn-9:00pm 周六、周日及公眾假期11:00am-9:00pm

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

太古城中心「Miffy春日抱抱會」

日期：1月14日、1月21日、1月28日、2月4日（周六）

時間：1:00pm-5:00pm（每15分鐘一節）

參加辦法：顧客追蹤太古城中心Instagram，即可與Miffy打卡合照。

註：資料以主辦方公布為準

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