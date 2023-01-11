新春好去處｜將軍澳新都城中心3期「福兔櫻花園」　櫻花樹打卡位+四大年宵攤位遊戲

將軍澳MCP DISCOVERY（新都城中心3期）設有「福兔櫻花園」賀年裝置，場內擺放多棵充滿日本氣息的櫻花樹，設有四大年宵攤位遊戲，包括「天降福桃好運到」、「財源滾滾拋金球」、「盆滿缽滿擲金幣」、「新春幸福拋圈圈」，讓大家可與子女一同重溫童年回憶，享受天倫之樂，成功挑戰又可獲得新春小禮品。

活動期間，H･COINS會員出示電子會員卡及讚好MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY facebook或Instagram專頁；或非會員於MCP CENTRAL（新都城中心2期）& MCP DISCOVERY商戶以電子貨幣即日單一消費滿$150，或於「福兔開運年宵」即日單一消費滿$150，可參加遊戲1次。

新都城中心3期「福兔櫻花園」

日期：即日至2月5日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

詳情︰metrocityplaza.com

四大經典年宵攤位@新都城中心3期

日期：即日至1月21日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

註：資料以主辦方公布為準

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