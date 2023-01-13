新春好去處｜中環街市變大笪地市集　懷舊排檔辦年貨、5米高傳統大紅花牌打卡

迎接新春，中環街市即日起至2月5日舉行「中環大笪地 市旺添福氣」活動，打卡同時辦年貨。地下中庭有5米高以竹製棚架建造的傳統大紅花牌加LED燈泡裝飾，寓意兔年花開富貴好運來，花牌兩側以竹條築成一面3米闊x 2米高「竹福牆」，寫願望在雕花祈願木牌後掛上去，祈求心願成真。街市地下OASIS即日起至1月31日重現「港式懷舊排檔」，本地老字號品牌及社企進駐懷舊綠色鐵皮排檔，主打一系列新春限定的賀年產品。

另外，中環街市一樓更有舉辦大笪地市集，30多個攤檔售賣逾百款懷舊特色精品及賀年產品；地下互動牆即日至1月21日設有與香港插畫師協會合作、以「中環街市及香港過年文化」為主題的作品市集及原稿畫展。

中環街市「中環大笪地 市旺添福氣」活動

日期：即日起至2月5日

時間：下午12時至晚上7時

地址：中環街市

詳情：www.centralmarket.hk

港式懷舊排檔

日期：即日起至1月31日

地點：中環街市地下中庭

大笪地市集

日期：即日起至1月13日、1月16至21日

地點：中環街市一樓

「中環街市及香港過年文化」畫展

日期：即日起至1月21日

地點：中環街市地下互動牆

「中環街市及香港過年文化」作品市集

日期：1月14至15日

地點：中環街市一樓

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處︰bit.ly/3Zq0Hpq

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm