新春好去處｜東薈城名店倉 X 珍寶珠 X 厚面子「FUNtastic World」　打卡玩遊戲兼買限定精品【短片】

迎接新春兔年，東薈城名店倉及珍寶珠延續「FUNtastic World」的喜慶「FUN」圍，找來本地插畫師Pok Li筆下的cheeky cheeky厚面子加盟。場內「滿FUN棒棒學堂」變成賀年主題裝置，大家可與厚面一族三大成員「厚面子」、「厚面女」及「厚面兔」合照。同時快閃店新推出一系列珍寶珠海外產品，可以盡情選購歐洲直送新品及「東薈城名店倉 X 珍寶珠 X 厚面子」新春限量版精品。

此外，於場內以手機掃描二維碼，並啟動Lolly新春電子學生證，即可玩盡創意滿FUN棒棒糖電子課堂，更有機會獲得獨家「東薈城名店倉 X 珍寶珠 X 厚面子」揮春及自動充氣氣球。CLUB CG會員場內消費滿指定金額，即可換領多款「東薈城名店倉 X 珍寶珠 X 厚面子」限量版賀歲禮品，或可憑CLUB CG積分換領限量版滑鼠墊。

東薈城名店倉「滿FUN棒棒學堂」賀年主題裝置

日期：即日至2月5日

時間：每日10:00am-10:00pm

快閃店營業時間：12:00nn-9:00pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場及二樓，鄰近cdf Beauty（275號舖）

註：資料以主辦方公布為準

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