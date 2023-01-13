新春市集｜D‧PARK愉景新城白紙市集　不同創意品牌及星級檔主+三大打卡位

送虎迎兔，荃灣D‧PARK愉景新城舉行「白紙市集 - 兔紙年宵及兔紙新年市集」，齊集10個星級檔主，包括LADY GAGA御用插畫師ISAAC SPELLMAN X 時裝DIY Creator麻煩SIMON、叱咤生力軍組合銅獎STRAYZ、發明大王東尼電機、WhatsApp貼圖人氣角色大麻成等，還有三大打卡位：真桃花、插畫家大麻成及白紙主題打卡區。「白紙市集 - 肉兔迎春屋及兔紙新年市集」亦於今日（13日）至1月15日及1月16至25日舉行，逾百個創意品牌參與，適合一家大細齊來行大運，更可買創意精品回家過年迎佳節。

另外，D‧PARK即日起至1月31日推出新春兔年消費3重賞，於商場作任何消費即賞多重禮遇，更可以賺K Dollar當現金使用，在佳節盡情「食‧買‧玩 」。

D‧PARK愉景新城「白紙市集 - 兔紙年宵」

日期：1月16-21日

時間：1月16-18日2:00pm-9:00pm及1月19-21日2:00pm-10:00pm

地點：荃灣愉景新城D‧PARK L1中庭

「白紙市集 - 肉兔迎春屋及兔紙新年市集」

日期：即日至1月15日、1月16至25日

時間：1:00pm-8:00pm

地點：荃灣愉景新城D•PARK L1中庭

詳情：www.dpark.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

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