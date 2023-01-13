新春好去處｜太古廣場 Ｘ 大白兔限定主題店+大白兔花海新春裝置

金鐘太古廣場與糖果品牌「大白兔」合作，於即日至2月5日擺放了「大白兔花卉新春裝置」，該裝置挑選逾50種絹花及永生花，合共逾2萬支花束，打造出花團錦簇的花園，以點綴出大白兔的迷人魅力。場內的「迎春接糖小遊戲」，則挑戰大家的感官反應，通過觸控屏幕上的傳統糖果盒，於限時內接著糖果，完成後可拍照留念，更可下載新春節日限定WhatsApp貼紙包。

商場更設有首度於香港亮相的大白兔限定主題店，推出限定版芒果口味大白兔奶糖，另設有多款大白兔奶糖口味的禮盒供選購，包括原味、芥末、香蕉、紅豆、椰奶及咖啡等口味，顧客還可以挑選各種大白兔主題的商品，與摯愛親朋分享喜悅。

另外，太古廣場於即日至1月21日推出新春購物禮遇，顧客於太古廣場消費滿指定金額，可獲贈限量版大白兔立體利市封及其他購物禮遇。

大白兔主題裝置@太古廣場

日期：即日至2月5日

大白兔限定主題店@太古廣場

日期：即日至2月5日（貨品於即日起接受預訂）

時間：11:00am-8:00pm

地點：金鐘太古廣場L1層（連卡佛附近）

註：資料以主辦方公布為準

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