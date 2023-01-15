新春好去處｜黃大仙中心展出麻將珍品  新春玩甩牌遊戲贏限量麻將套裝

黃大仙中心與「麻雀獻藝」即日至2月5日舉行「雀藝──尋覓麻雀美學」主題活動，展出極具歷史價值的麻將珍品，包括具百年歷史的稀有牛骨手雕麻將、1970年代的竹背日本麻將、多副稀有的香港手雕麻將，以及珍藏圖錄及書籍等。黃大仙中心北館的2米高巨型立體麻將裝置，更是「雀」友必到的朝聖景點。另外，大家還可以走進「雀祝傳情」WhatsApp手機貼圖製作站，以個人頭像配上吉祥語句及相框，製作成獨一無二的WhatsApp貼圖揮春。黃大仙中心亦聯乘商戶張小泉合辦「紙藝迎春：手工剪紙揮春工作坊」，邀請大家齊來施展手藝，為家居添置濃厚新春氣息。

1月22日至25日（大年初一至初四），成為領展會員及憑即日任何消費發票，可親臨黃大仙中心一樓現場大玩「新春Good Luck」甩牌遊戲，有機會贏取「黃大仙中心 X 麻雀獻藝尊貴麻雀套裝」。

黃大仙中心「雀藝──尋覓麻雀美學」

日期：即日至2月5日

時間：11:00am-8:00pm

地點：黃大仙中心北館

註：資料以主辦方公布為準

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