新春好去處｜The ONE x PLASTIC THING為食神社 「為食妹」黃金蘿蔔神像+開運達摩

The ONE聯乘「Whateversmiles x PLASTIC THING」即日至2月5日舉辦「The ONE x PLASTIC THING為食神社」，2.5米高的「為食妹」黃金蘿蔔神像坐立於4米高日式神社內，由PLASTIC THING四大核心人物的「吉祥不倒開運達摩」——「為食妹」、「Puffy」、「女神」及「光頭仔」守護，大家前來推過達摩，寓意新一年捉緊「滿足」、「快樂」、「富貴」和「愛」。「女神」和「光頭仔」為「戀愛運UP！戀人御守」加持，祝願大家來年成雙成對，脫單成功。

The ONE場內開設「The ONE x PLASTIC THING『兔滿長肥』期間限定店by Whateversmiles」，發售多款獨家限量兔年周邊產品，包括「特別版『為食妹』造型匙扣八達通卡」及「PLASTIC THING金運麻將套裝」等。

登記成為The ONE Club會員並消費滿指定金額，可換領「有『女神』御守利市封」、「戀愛金運達摩雙面揮春」及「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」。

The ONE x PLASTIC THING為食神社

日期：即日起至2月5日

時間：10:00am-10:00pm（期間限定店：12:00nn-9:00pm）

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處︰bit.ly/3Zq0Hpq

全港年宵花市1月16日開放 食環署網站實時睇人流 維園花墟沙咀道或需取票入場【附15花市地點】

將軍澳東港城「花滿東港‧玉兔迎福」新春花展會

香港公園球根植物展 新年賞兔仔花洋水仙應節

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm