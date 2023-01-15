新春好去處｜皇室堡 x PLASTIC THING　粉紅兔造型「為食妹」　「天神販賣機」賣限量精品

銅鑼灣皇室堡聯同 「Whateversmiles x PLASTIC THING」，即日至2月5日舉行「皇室堡 x PLASTIC THING『為食妹』天神祭」，大家可與2.5米高粉紅兔造型的「為食妹」合照，亦可在4米高「為食神殿」參拜「為食神兔」、在「巧豐收蘿『拔』亭」觸摸黃金蘿蔔，博個好彩頭。與「戀人鳥居」、「女神」及「光頭仔」同框拍照，又可沾一沾甜蜜戀愛運。在「『加』肥屋潤挑戰賽」挑戰「Puffy」，重量達88kg或以上，完成指定步驟，可免費獲得「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」。

同場設有「皇室堡 x PLASTIC THING天神販賣機by Whateversmiles」，發售多款獨家限量兔年周邊產品，除有「『為食妹』Tummy Fatty 3.0毛公仔」、「兔年『為食妹』毛公仔」之外，「Puffy」、「女神」及「光頭仔」毛公仔亦會登場。

登記成為WINDSOR CLUB會員，消費滿指定金額，可換領由「為食妹」及「Puffy」作主角的「有食神御守利市封」、「PLASTIC THING樂滿兔年雙面揮春」及「袋袋平安利市袋」。

皇室堡 x PLASTIC THING「為食妹」天神祭

日期：即日至2月5日

時間：10:00am-10:00pm

地點：皇室堡地下中庭

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處︰bit.ly/3Zq0Hpq

全港年宵花市1月16日開放 食環署網站實時睇人流 維園花墟沙咀道或需取票入場【附15花市地點】

將軍澳東港城「花滿東港‧玉兔迎福」新春花展會

香港公園球根植物展 新年賞兔仔花洋水仙應節

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm