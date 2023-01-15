新春好去處｜銅鑼灣時代廣場 X Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」 米奇唐老鴨變身招財貓達摩

銅鑼灣時代廣場聯同香港玩具品牌URDU，即日至2月5日舉行Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」，米奇與唐老鴨變身招財貓及達摩。位於地面露天廣場的2米高巨型招財貓造型唐老鴨，迎接大家進入5.5米長的日式開運隧道，頭頂掛滿逾百個米奇燈籠、兩旁印有招財貓及達摩造型的米奇和唐老鴨，以及「得米」和「開運」的祝賀帆布，十分適合打卡。

2樓中庭特設期間限定店，除售賣50款限定迪士尼精品外，「URDU福部屋──迪士尼系列」更首次亮相，包括招財貓及達摩系列Figure、盲盒公仔及幸運御守等。顧客凡於期間限定店消費，可獲贈新春利市封和揮春。

Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」@銅鑼灣時代廣場

日期：即日至2月5日

時間：10:00am-10:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

期間限定店@時代廣場

日期：即日至2月5日

時間：11:00am-9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭

註：資料以主辦方公布為準

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