新春好去處｜北角海濱花園：「波波草」花海

北角匯對出碼頭旁綠化地段──北角海濱花園，即日至3月15日以「世界十大花田」日本茨城的波波草園為藍本，打造火紅「波波草」花海──「地膚之森」園藝裝置。據悉地膚亦稱「波波草」，花語為「夫妻圓滿」。園藝裝置為漫天波波草之間築起唯美光影教堂，配合閃爍水晶球隧道，見證天下情侶的五大心動瞬間：祈求愛情的「戀愛預告」、「First Love初見花海」、「告白氣球」、「老派約會之必要」、求婚一刻「你的名字．我的姓氏」求婚勝地琉璃小教堂。

北角海濱花園「地膚之森」園藝裝置

日期：即日至3月15日

地點：北角海濱公園

財神出巡、大派波點揮春

日期：1月21日 (年三十)、1月24日 (年初三)、1月25日 (年初四)

時間：下午1時至4時

地點：北角匯一、二、三期

粉紅唱主Busking

日期：1月21日 (年三十)、1月24日 (年初三) 、1月25日 (年初四)

時間：下午3時至5時

地點：北角匯二期地下露天廣場 (近「咖吔Kaya」)

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處︰bit.ly/3Zq0Hpq

全港年宵花市1月16日開放 食環署網站實時睇人流 維園花墟沙咀道或需取票入場【附15花市地點】

將軍澳東港城「花滿東港‧玉兔迎福」新春花展會

香港公園球根植物展 新年賞兔仔花洋水仙應節

農曆新年情報：bit.ly/30KbX6v

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm