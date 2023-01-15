新春好去處｜銅鑼灣利園區：新春剪紙藝術　福兔「福到」

銅鑼灣利園區與香港傳統紙藝藝術家劉銘鏗合作，於農曆新年期間設置「藝韻滿園‧喜迎新篇」利園新春裝置，一系列新春剪紙藝術裝置即日至2月5日在希慎廣場、利園一期、利舞臺廣場展出，以本地傳統剪紙藝術及新年民間故事為主題，將新春氣息貫徹整個利園區，全方位線上線下帶大家感受新歲節日大紅彩頭，以春風洋溢的剪紙文化氛圍開拓新一年大好運勢。

希慎廣場「藝遊御紙園」

近300幅以金、銀、紅為主調的剪紙如意鏤空吊飾，掛滿希慎廣場御紙園。走入以紅金色為主調的御紙園，沉浸在華麗精緻的剪紙藝術世界，傳遞新年平安是福的重要信念。御紙園特設福氣紙藝隧道，穿過由桃花環抱的入口，踏入其中，多重鏡面折射出無數剪紙雕花，祝福美意無限倍大。

利園區會員憑指定積分，可體驗：360度新春拍攝──被傳統剪紙藝術祝福包圍的新春影片。想透過電子新年賀卡將新春祝福傳給親朋好友？在屏幕點燃炮仗趕走年獸，可製作新春電子賀卡，將傳統中式工藝數碼形象化，沉浸式體驗匠人精神。

利園一期「福兔藝術迴廊」

利園一期推出「福兔藝術迴廊」，以「福到」彩帶變出兩大賀年裝置：一雙福兔於利園一期對出行人路，為癸卯兔年帶來最點題祝願！由「福到」彩帶變成的活潑福兔向大家拜年。走進福兔之中，立即被萬千祝福包圍。在陽光或燈光的映照之下，更能突顯「福到」剪紙圖案的工整與細膩。想更深入了解「福到」新年傳統來由，可以留意福兔身上標示故事， 一探由明朝流傳至今的民間賀年習俗。充滿新春寓意的「福到」彩帶會飄至利園一期，將利園區的農曆新年氣氛推向高峰。「福到」彩帶於利園一期商場中庭上空盤旋，靈動造型展現無限生機，送上最誠懇的祝福──「福」氣「到」來。

利舞臺廣場「春節復刻金碧回憶」

利舞臺廣場設置「春節復刻金碧回憶」，標誌性圓形拱頂會再次呈現當年利舞臺圓頂華麗設計，飛龍祥雲吉祥圖案重現。與飛龍祥雲拱頂呼應、由藝術家重新演繹的賀年圖案，將會於與圓拱天頂垂直的地面展現，寓意龍騰萬里通天地。本來設於舞台兩旁、為利舞臺迎接貴賓的對聯，亦會於飛龍襯托下重現大家眼前：「利擅東南萬國衣冠臨勝地 舞徵詔護滿台簫管奏鈞天」。

「藝韻滿園‧喜迎新篇」利園新春裝置

日期1月13日至2月5日

地點：藝遊御紙園：希慎廣場1樓中庭

福兔藝術迴廊：利園一期地面及中庭（福兔藝術迴廊展期：1月13-30日）

春節復刻金碧回憶：利舞臺廣場地面

時間：上午11時至晚上9時

「hy!新春市集」

日期：1月13日至2月5日

網址：hyleegardens.com.hk/zh/hy-cny-festive

註：資料以主辦方公布為準

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