日式素食譜︰傳統日本家庭煮物啱一家人食　帶飯毋須翻熱｜Green Monday

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

日本煮物款式多，臨迎農曆新年，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，教大家製作傳統日本家庭煮物，可常溫食用，適合一家人食；亦適宜用作返工帶飯，毋須翻熱，簡單方便。菜式可根據個人喜好自行調節，例如增添自己喜愛的材料及調整醬汁濃度。

傳統日本家庭煮物（5至6人分量）

材料︰

乾冬菇 4-5隻

金時人參／甘筍 150克

油揚 2塊

蒟蒻 1件

已煮黃豆* 300克

鹿尾菜* 適量

（*已煮黃豆、鹿尾菜可於日式超市買到）

調味醬汁︰

水 200毫升

醬油 2大匙（1大匙約15毫升）

味醂風調味料 2大匙

糖 0.5-1大匙

昆布茶粉 1小匙（1小匙約5毫升）

製法：

1. 乾冬菇浸水去蒂切粒，金時人參去皮切粒，油揚切粒，蒟蒻切粒汆水，鹿尾菜浸水發大，備用。

2. 金時人參、冬菇、鹿尾菜、蒟蒻加適量油略炒，炒一會加入油揚及已煮黃豆再炒。

3. 加水或熱水浸過面，再加調味醬汁，慢火煮15分鐘，煮至剩餘約一成水分，即成。

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