新春好去處｜MOSTown新港城中心「新春最潮Snap & Tag」　穿梭5大香港經典趣拍打卡區【短片】

馬鞍山MOSTown新港城中心即日起至2月15日打造「新春最潮Snap & Tag」主題活動，特設5大打卡趣拍區，以現代風格重新演繹六七十年代的香港情懷場景，包括「花樣年華影樓」、「大團圓客廳」、4米高「龍鳳大銀幕」、「嚦咕嚦咕發大財」及「日日迎大吉」，每個趣拍區充滿新年喜慶氣氛及祝福語句。商場亦特別設計Instagram新春主題濾鏡，配上賀歲片場景作背景，大家可以擺出鬼馬甫士上載至個人社交平台或發送予親友作賀年圖片，分享佳節喜悅。

元宵節及情人節前夕，商場更特設「花言蜜語」利市封環保升級工作坊，導師親授以利市封循環再造成浪漫花卉送贈摯愛，H‧COINS會員消費滿指定金額即可獲得工作坊換領證。此外，H‧COINS會員消費滿指定金額即賞$100英皇戲院現金券，還可獨家換領日本御神籤作藍本設計的兔年燙金及精美利市封。

「新春最潮Snap & Tag」@馬鞍山MOSTown新港城中心

日期：即日至2月15日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

H.COINS會員「花言蜜語」利市封環保升級工作坊

換領日期：即日至換完即止

換領時間：12:00pm-9:00pm

工作坊舉辦日期：2月4日及11日（逢周六）

工作坊舉辦時間：3:00pm-4:00pm及4:30pm-5:30pm

換領地點：MOSTown新港城中心L2換領站

註：資料以主辦方公布為準

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