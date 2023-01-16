新春好去處｜Citywalk荃新天地 X LEGO「奇歷兔莊園」　4米高LEGO福兔花車+4大好運打卡場景【短片】

荃新天地聯乘LEGO，即日起至2月5日舉辦「奇歷兔莊園」新春主題活動，穿上喜慶服裝的福兔手持七彩風車降臨荃新天地，陪大家暢遊4大好運打卡場景，包括4米高「LEGO福兔行運花車」、「祈福許願樹」、「豐收蘿蔔園」以及「七彩瀑布」自由拼砌許願池。場內還設有4大開運挑戰，考驗小朋友的創意、體能、勇氣及運氣，完成各項挑戰並換取過關印章，即有機會獲得LEGO賀年迷你小兔1套。

同場設有LEGO新春期間限定店，售賣新春限定別注版LEGO套裝。於限定店消費滿$250送LEGO賀年利市封一套；消費滿$500送LEGO迷你4合1賀年套裝；消費滿$800送LEGO 40575賀年兔套裝。

Citywalk荃新天地 X LEGO「奇歷兔莊園」

日期：即日至2月5日

時間：10:00am-10:00pm（「LEGO新春期間限定店」：11:00am-9:00pm）

地點：荃新天地1期中庭

註：資料以主辦方公布為準

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