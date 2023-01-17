下午茶之選｜LANEIGE X 康得思酒店Alibi　歎下午茶獲贈護膚品

韓國護膚品牌LANEIGE首度聯乘香港康得思酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi-Wine Dine Be Social，由即日至2月28日推出「紫綴金炫」煥肌下午茶套餐。下午茶以緊緻塑顏3X系列為創作靈感，以數字「3」、金色及紫色元素，設計出一系列小食及甜品。小食包括紫甘藍醃三文魚配西芹頭沙律及烤薄脆餅乾、森林蘑菇馬卡龍、加拿大龍蝦可樂餅及白毛豬火腿曼徹格芝士多士；又以多款天然紫色食材炮製甜品，包括無花果乳酪意式奶凍、紫薯抹茶慕絲蛋糕、藍莓伊斯法罕馬卡龍、檸檬士多啤梨芝士蛋糕，以及招牌鬆餅配奶油忌廉及藍莓果醬。調酒師團隊更特地以熱情果、柚子及香橙創作金黃特調飲品。凡惠顧下午茶可獲LANEIGE緊緻塑顏3X護膚旅行套裝乙份（價值$520）。禮遇先到先得，送完即止。

LANEIGE X 康得思酒店「紫綴金炫」煥肌下午茶

供應期：即日至2月28日

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$498（另設加一服務費）（每日限量供應20套）

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店5樓

電話：3552 3028或 WhatsApp至9717 4727

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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