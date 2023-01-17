新春好去處｜朗豪坊 x mofusand春日貓遊遊　5大東瀛神社祈願熱點打卡兼睇插畫

日本人氣插畫家ぢゅの創作的「網紅貓」mofusand登陸旺角朗豪坊，即日起至2月5日帶大家行運出走「朗豪坊 x mofusand 春日貓遊遊」。全場逾20隻不同造型的貓咪會在「迎福飛行Good Luck」、「貓の肉球祈願鳥居」、「吉喵拱照居酒屋」、「煥然一新mofu溫泉」及「喵聲福到御守閣」5大東瀛神社祈願熱點跟大家打卡，更可觀賞首次在香港公開的mofusand插畫。同場亦設全港首間mofusand官方授權限定店，發售逾300款獨家首賣產品，包括專為是次新春慶典特別設計的開運萌物，以及多款日本直送精品。

另外，LP CLUB會員於即日起，以指定積分或消費即可免費換領「花飛蝶舞賀年利市禮盒套裝」，數量有限，換完即止。「花飛蝶舞賀年利市禮盒套裝」包含充滿設計感的利市封，更附上與皇玥合作訂製的「朗豪坊x皇玥限定版蝴蝶酥」。

朗豪坊 x mofusand春日貓遊遊

日期：即日至2月5日

時間：11:00am-10:00pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：朗豪坊食肆晚市消費$200賞$100現金券$100購物券 零售舖購物$500賞$50食肆現金券

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