新春好去處｜荃灣廣場 x CIRCUS BOY BAND「春日開運花園」　5大萌爆打卡位兼欣賞音樂雜耍表演

荃灣廣場與韓國設計團隊CIRCUS BOY BAND合作，由即日起至2月19日舉行「春日開運花園」新春活動。CIRCUS BOY BAND旗下的潮物森林俱樂部系列一眾主角粉紅小兔Tokee Pink及白色小兔Tokee White，率領大家走進場內5大萌爆主題打卡位：逾4米高「吉星高照幸運兔」、「蘋安大吉福氣陣」、「兔氣臨門幸福宮」、「心想事成燈籠橋」及「甜蜜幻境森林」。

另外，「藝遊春日」更於指定日子舉辦，帶來音樂匯演、雜耍演出、藝術攤位及手作工作坊等。即日於場內任何商戶以電子貨幣消費滿$50即可參加攤位遊戲1次；The Point會員憑指定積分及即日於場內以電子貨幣消費滿指定金額及登記積分，即可參加攤位遊戲，成功挑戰可獲禮品。

荃灣廣場 x CIRCUS BOY BAND「春日開運花園」

日期：即日至2月19日

地點：荃灣廣場L5空中樂園

時間：10:30pm-10:00pm

荃灣廣場「藝遊春日」

日期：1月20-21日、2月11-12日

地點：荃灣廣場L5空中樂園

時間：12:00pm-8:00pm

註：資料以主辦方公布為準

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