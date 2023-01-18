「康文賞花速遞」本周介紹火焰樹，屬紫葳科的常綠喬木，原產自非洲。樹頂上有密集而鮮艷奪目的橙紅色花，令整棵樹遠看像正在燃燒的火焰一樣，因而得名。火焰樹花瓣朝天，外面橙紅色，內呈橙黃色，花形似鬱金香，所以又叫「非洲鬱金香樹」（Africa Tulip Tree）。火焰樹花期通常在春季至初夏，是市區綠化和庭園設計的常見樹木。天水圍公園（近噴水池）、荃灣公園（近兒童遊樂場）、香港單車館以及鰂魚涌公園（近海堤街入口）都可觀賞火焰樹。facebook短片

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